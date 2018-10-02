قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية أحد أهم القوانين المطلوبة، إلا أن تأخر إصداره، يعود لمحاولة تطبيق متطلبات الدستور حتى لا يعيبه شبهة عدم الدستورية.

وأضاف «مروان» في لقاء مع التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الدستور نص على تطبيق عدم المركزية، وهو أمر جديد يحتاج لتأنٍ شديد، لاسيما مع اختلاف طبيعة المحافظات ومواردها الذاتية وحياة سكانها والمساحات الزراعية والصناعية بها ونسبة وصول المياه للسكان، وأمور أخرى.

وتابع: «كل هذه أمور يجب أخذها في الحسبان عند تطبيق اللامركزية، وهو يحتاج لكثير من التدقيق ومراجعة وجهات النظر وحساب الإيجابيات والسلبيات قبل إقراره، وهو يأخذ حقه في الدراسة وهذا أمر إيجابي وليس سلبي».

وذكر أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان الذي افتتح اليوم، سيشهد طرح 3 قوانين مهمة متبقية من الأدوار السابقة، هي الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والعمل، معتبرًا أنهم جميعًا مهمين للغاية وعلى درجة كبيرة من الحساسية.

وأشار إلى وجود قوانين جديدة على الأجندة التشريعية للمجلس مثل قوانين التصالح في مخالفات البناء، وهو مختلف عن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ولكنه يختص بالبناء في الأحوزة العمرانية بالمدن، مضيفًا أن هناك قوانين أخرى سينظرها المجلس تخص البرك والمستنقعات والردم بها، ومشروعات قوانين تخص إعلانات الطرق ومحل العمل، ومشروعات أخرى.

وافتتح مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الرابع.