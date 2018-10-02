وزير الدفاع الروسي: «إس-300» أصبحت بيد الجيش السوري

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ رئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا سلمت المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

وذلك حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم الثلاثاء.