براءة سيد مشاغب وبوجو و6 آخرين فى «تنظيم الوايت نايتس»

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة سيد مشاغب، وياسر عبد الحفيظ الشهير بـ «بوجو» بـ و6 آخرين، في اتهامهم بالضلوع في حرق استاد القاهرة وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر واستاد الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم الوايت نايتس».

والمتهمون في القضية وفق أسامه الجوهري عضو هيئة الدفاع ، هم: السيد علي فهيم، الشهر بـ«سيد مشاغب»، وياسر سيد عبدالحفيظ ، الشهير بـ«بوجو»، وأحمد جمال الدين بحر، وعمر ماجد أحمد ، وأحمد عبدالناصر محمد، وفهد مصطفى مغاوري ، وصلاح محمد محمد ، وحسن مجدي محيي الدين.

ونسبت النيابة لـ«مشاغب» احد قيادات رابطة "الوايت نايتس" والتي أعلنت حلها، في القضية رقم 94 لسنة 2017، اعتناق أفكار تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها واستهداف المنشآت العامة بهدف إشاعة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل وصولاً لإسقاطها.

وأوضحت النيابة فى قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، أن «مشاغب» شكَّل هيكلًا تنظيميًّا لجماعته قائمًا على الخلايا العنقودية، وتولى مسئولية وضع المخطط العام لعمل وإدارة حركة تلك الخلايا لتنفيذ أهدافها، بإنشاء جناح عسكري تحت مسمى «الكتيبة 101» من عناصر الألتراس وحركة «أحرار»، كما أسس 3 فرق اطلق عليها «فرقة المراقبة، وفرقة التنفيذ، وفرقة التغطية عند الانصراف» والتي ضمت باقي المتهمين.