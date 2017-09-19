مرتضى يكشف عن شرط وحيد للتراجع عن شطب حازم إمام

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الشرط الذي سيجعله يتراجع عن شطب عضوية حازم إمام من القلعة البيضاء، والتقدم باغتذار علني له.

ووجه مرتضى سؤلًا لحازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "الحدث اليوم": " هل وقعت على بيان اللجنة الأولمبية بإجبار جميع فرق الزمالك على خوض مبارياتها خارج النادي وإلا الهبوط للدرجة الثانية".

وأضاف: "لن أخاف من أحد، لو لم توقع على هذا الأمر فسأشكرك أنا وجماهير الزمالك في كل مكان، لكن لو حدث العكس، فسيتم شطبك وفقا للائحة".

وأتم: "مستعد أعتذرلك وأقبلك في حالة إذا ما قمت بإصدار بيان توضح فيه، أنك لم توقع على قرار إجبار جميع فرق الزمالك على خوض مبارياتها خارج النادي".

رئيس الزمالك، كان أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الإثنين بمقر القلعة البيضاء، شطب عضوية حازم إمام، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة وهشام نصر رئيس اتحاد الكرة اليد من النادي، بعدما أشار بأن هؤلاء الرباعي شاركوا في صياغة بيان اللجنة الأوليمبية ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته، لذا لا يستحقون شرف عضوية النادي على حد قوله.