المندوبة الأمريكية لدى الناتو تتهم روسيا بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ

اتهمت المندوبة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كاي بايلي هتشيسون، روسيا بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن.

وقالت هتشيسون - في مؤتمر صحفي ببروكسل، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "على مدار عدة سنوات نحاول إيصال رسالة إلى روسيا بأننا نعرف أنها تنتهك المعاهدة، وقدمنا لها الدلائل المتوفرة لدينا على أنهم ينتهكون المعاهدة".

وأضافت: "سندرس إمكانية تدمير الصاروخ الذي يمكن أن يضرب أي بلد من بلادنا، والإجراءات المضادة من قبل الولايات المتحدة تكمن في القضاء على الصواريخ التي تطورها روسيا انتهاكا للمعاهدة".

وعبرت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، عن أملها بأن يساعد حلفاء واشنطن في جلب روسيا إلى طاولة الحوار.