متحدث «النواب»: إعادة بث جلسات المجلس على الهواء قريبا

كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عن موعد بدء بث جلسات مجلس النواب على الهواء، منوهًا بأنه سيتم بث الجلسات قريبًا جدًا وربما يصدر القرار مع دورة الانعقاد الجديد غدًا.



وأضاف متحدث «النواب»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الاثنين، أن هناك زخم شعبي حول قانون الإدارة المحلية، موضًحا أن القانون يحظى بفهم خاطئ لدى الشباب من خلال مسؤوليته عن انتخابات المجالس الشعبية المحلية فقط.



وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يعيد هيكلة لمفاصل الدولة المصرية عن طريق تحويل إدارة الدولة من المركزية المطلقة إلى اللامركزية، وإعطاء صلاحيات للمجالس الشعبية بالتحرك مع المحافظين.



ويبدأ، مجلس النواب اليوم الثلاثاء دورة الانعقاد الرابعة الحالية عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، ويلقي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجس للانعقاد وقرار فض دور الانعقاد السابق.





