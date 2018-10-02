علقت مها سالم، المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة، الدكتورة نبيلة مكرم، على مزاعم مسؤولين مستشفى «57357» بدفاع وزيرة الهجرة عن المستشفى أو هجومها على الكاتب وحيد حامد، قائلة إنه لا صحة لما تردد من تصريحات خارج الوزارة.



وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، إن وزارة الهجرة ليست جهة رقابية ولا طرفًا في قضية مستشفى «57357»، متابعة أن وزيرة الهجرة تلقت عدة دعاوى من المسؤولين في مؤسسة «ecn» لجمع التبرعات في الخارج لصالح مرضى السرطان في مصر، ولكنها رفضت أكثر من مرة بسبب انشغالها.



وأوضحت أنها استجابت في نهاية الأمر وشاركت في أحد الدعوات لمشاركتها في أي فعالية تخص المصريين في الخارج، نافية الهجوم على الكاتب وحيد حامد، الذي يعد قامة كبيرة للمصريين على حد قولها.



ونظمت الشبكة المصرية للسرطان بأمريكا، أمس الأحد، احتفالية لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357»، بحضور عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية، وحضور الدكتور عمرو سلامة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى، وطالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مقطع مصور أرسلته إلى الاحتفالية، المصريين في الخارج مساندة مصر دائمًا.



