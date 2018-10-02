توتنهام يفقد جهود 5 لاعبين أمام برشلونة

يفتقد توتنهام الإنجليزي جهود خمسة لاعبين خلال مباراته المقبلة أمام برشلونة المقرر إقامتها غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، فيما يمكن أن يعود حارس المرمى هوجو لوريس.



وانضم كل من كريستيان إيركسن (إصابة في البطن) وموسى ديمبلي (إصابة في الفخذ) ويان فيرتونجين (إصابة في أوتار الركبة) وسيرج أورييه (إصابة في الفخذ) إلى ديلي آلي، الذي تأكد غيابه بسبب إصابة في الركبة، في الغياب عن مباراة الفريق التي ستقام بملعب ويمبلي.



ولن يتمكن اللاعبون الخمسة من العودة للفريق إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في منتصف الشهر الجاري وفقا لما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت.



ومع ذلك، ارتفعت معنويات الفريق بعد عودة قائد الفريق لوريس، الذي بات جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد شفائه من الإصابة في الفخذ والتي ابعدته عن المشاركة مع الفريق منذ أغسطس الماضي.



وغاب لوريس عن المباراة الافتتاحية لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي والتي انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي 1 / 2.