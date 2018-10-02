الجيش الجزائري يعلن القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 36 مخبأ في سبتمبر الماضي

أعلن الجيش الجزائري تمكنه من القضاء على3 إرهابيين وتوقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وتسليم 11 إرهابيا أنفسهم للسلطات العسكرية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وحسب الحصيلة التي أعلنها الجيش الجزائري ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم فقد تم كشف وتدمير 36 مخبأ للإرهابيين وضبط رشاش ثقيل وكمية من الذخيرة خاصة به، وضبط بندقية آلية من طرازfm، و19 بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف وأسلحة أخرى، وضبط وتدمير 4,95 قنطار من البارود و 21,95 كيلوجرام من مادة TNT".

وأضافت الحصيلة أنه توقيف 33 تاجر مخدرات وضبط 10,59 قنطار من المخدرات و14 ألفا و608 أقراص مخدرة، و2.2 كيلوجرام من الهيرويين و395,1 جرام من مادة الكوكايين .

وفي اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية تم خلال شهر سبتمبر توقيف 373 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وإحباط محاولة هجرة غير شرعية ل514 شخصا .