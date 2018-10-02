تفعيل مبادرة «كلنا واحد» بمدينة دسوق في كفر الشيخ

فعّل اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" بقرية محلة أبو علي، تنفيذًا لتكليفات اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ.

كما زار اللواء عبد الحميد بركات مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، يرافقة العميد مأمور مركز شرطة دسوق، والقيادات الأمنية بالفرقة، ورئيس قرية محلة أبو علي، مدرسة محلة أبو علي الابتدائية، حيث تم توزيع الكراسات والأدوات المدرسية على الطلاب ودفع الرسوم الدراسية لـ20 طالبا.

وقدم رئيس مركز ومدينة دسوق، الشكر لمدير أمن كفر الشيخ وقيادات وزارة الداخلية بمركز ومدينة دسوق على القيام بتلك المبادرة، والتي تم تفعليها في أكثر من موقع بدائرة مركز ومدينة دسوق.