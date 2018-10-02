«التعليم»: نتعاون مع وزارتي الاتصالات والثقافة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة إنجي مشهور، مستشار وزير التعليم لذوي القدرات الخاصة، إن الوزارة لديها بروتكول تعاون مع وزارتي الاتصالات والثقافة وعدة وزارات أخرى في مجال دمج وتمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى الانتهاء مؤخرًا من تدريب 22 ألف معلم على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.



وأضافت خلال لقائها مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، من مدينة شرم الشيخ، أن هذه الدورات التدريبية تُكسب المعلمين أساسيات التواصل مع طلاب الاحتياجات الخاصة، موضحة أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية والعلمية، وتنظيم مسابقات لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشارت إلى امتلاك الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لقدرات مختلفة ثقافية وعلمية ورياضية، مضيفة أن الوزارة نظمت مؤخرًا مسابقة الباحثون الشباب، والتي تعتمد على بنك المعرفة، وشارك فيها طلاب ذوي احتياجات خاصة واستخدموا البنك مثل غيرهم، ما يعني محاولة دمجهم بكافة الأشكال.



وأوضحت أن الدمج الفني يفيد هؤلاء الطلاب بشكل كبير في مستقبلهم الدراسي والعملي في حياتهم، منوهة أن دور وزارة التربية والتعليم هو اكتشاف المواهب وإثقالها.



وتابعت: «لا أحب السلبية أو النظر إليهم من منظور الصعبانيات، فهم مثلنا تمامًا، وأنظر للموضوع بإيجابية فنحن نحتاج لاختلاف قدراتنا، فمن لايرى يمتلك قدرة سمعية كبيرة، والتوحد لديهم قدرات كبيرة في أمور أخرى ونحن نعتبر عجزة بالنسبة لهم».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بشرم الشيخ، ومن المقرر أن يشهد على مدار 4 أيام، عدد من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية للطلاب.



