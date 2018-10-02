عضو بـ«الصحفيين»: لا يوجد أي إجراء لتعديل قانون النقابة حتى الآن

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا يزال النقاش قائم حول قانون الصحفيين، ولم يناقش مجلس النقابة حتى الآن مشروع القانون الجديد. مؤكدًا أنه لا يوجد أي إجراء تنفيذي حقيقي فيما يتعلق بالقانون.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه بالرغم من احتياج المهنة لقانون جديد بدلا من القانون الحالي؛ لإصلاح الثغرات الموجودة به، إلا أنه لا يزال النقاش مستمر دون وضع صورة نهائية أو بلورة لهذه الأفكار، على حد قوله.



وذكر أن القانون الحالي يحتاج إلى إعادة صياغة لمعالجة ثغرات شؤون النقابة الحالية، والتي في مقدمتها آليات القيد في النقابة، وتعريف الصحفي، بالإضافة إلى مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية، معقبًا: «اجتماعات العمومية في أيام الإجازات الرسمية مما سبب إرهاق للزملاء، ويؤدي ذلك إلى تأجيل الاجتماع».



ويُذكر أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة أكد شهر سبتمبر الماضي، على طرح مسودة لتعديلات قانون النقابة على مجلس النقابة، لاستطلاع آراء الجميع بشأنها، جاء ذلك ردًا على البيان الصادر من 5 أعضاء بالمجلس الذين أعلنوا من خلاله رفضهم لمشروع قانون النقابة ووصفوه بأنه «يعد في الخفاء».



