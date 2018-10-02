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محكمة تركية تقضي بالسجن 10 سنوات بحق شقيق فتح الله جولن

قطب الدين جولن
قطب الدين جولن
أنقرة - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 6:54 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 6:54 ص
قضت محكمة تركية، يوم الاثنين، بالسجن 10 سنوات و6 أشهر بحق قطب الدين جولن، شقيق الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، لإدانته بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

وشارك قطب الدين في جلسة المحاكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، من حبسه في ولاية دنيزلي، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وخلال الجلسة، رفض قطب الدين جميع التهم الموجه له، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشاكل صحية جراء الفترة الطويلة لحبسه.

وفي مرافعته، قال حسن أوزجليك محامي المتهم، إن موكله يحاكم فقط لأنه شقيق "فتح الله جولن"، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في 2016.

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