أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تفاؤله تجاه مشروع وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم في مصر، قائلًا إن الحكاية هي أن تبدأ في تنفيذ الحلم، وأن الدولة ستصل للمستوى المأمول من خلال المنظومة الجديدة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شرح المنظومة بشكل وافٍ ومطمئن، موضحًا أن الاستعانة بالتكنولوجيا في التعليم أمر ممتع ورائع.



وتابع: «الدكتور طارق شوقي، دائمًا ما يتحدث عن هدفه بتحويل التعليم لشيء ممتع»، موضحًا أن فكرة استخدام التكنولوجيا في التعليم تقوم على الشرح للطلاب بطريقة الـ«3D» لإيصال المعلومة بطريقة صحيحة وممتعة للطلاب تساعدهم على الفهم.



وعرض «أديب»، فيديو لطلاب يتعلمون باستخدام التكنولوجيا والأجهزة اللوحية لتلقي المعلومات والشرح باستخدام الصور المتحركة والـ3D، معقبًا بأن القضية ليست قضية إمكانيات ولكن قضية منهج، وهو ما بدأت الدولة في اتباعه مؤخرًا.



