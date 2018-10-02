أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن انسحاب مرشحها فؤاد حسين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن إجراءات البرلمان العراقي "لا تتفق مع العادة والعرف".

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان صدر عن الكتلة إن "ما نراه الأن من إجراءات البرلمان العراقي التي لا تتفق نهائيًا مع ما جرت عليه العادة والعرف وخاصة بين الكتل الكردستانية"، فيما بينت أن "الأطراف التي خرقت الاتفاقيات تتحمل المسؤوليات المترتبة عن هذا الخرق".

ومن جانبها رفضت رئاسة البرلمان طلب الحزب الديمقراطي بسحب مرشحه قائلة: "هيئة الرئاسة اعتبرت انسحاب المرشح فؤاد حسين غير مقبول لعدم حضوره داخل قاعة الجلسة شخصياً".