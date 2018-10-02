عاجل || إغلاق قناة بيراميدز

توقفت قناة "بيراميدز تي في" عن البث بشكل مفاجئ، خلال نقلها لبرنامج "ضربة حرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي دون سابق إنذار، قبل أن يؤكد مصدر داخل القناة بإغلاقها بشكل نهائي.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر في وقت سابق وقف برنامج "التوك شو" الرئيسي بالقناة الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي 15 يوما.

وجاء ذلك بعد شهرين فقط من إطلاقها خلال أغسطس الماضي، مع دخول تركي آل الشيخ في مجال الإستثمار الرياضي في مصر بشراء نادي بيراميدز.

وخسرت قناة بيراميدز ما تبقى من مباريات في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بعد فسخ شركة صلة لعقدها مع شركة بريزنتيشن.

يُذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي وقناة بيراميدز، أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر على خلفية الهتافات المسيئة التى تعرض له من بعض جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.