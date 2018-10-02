محافظ الإسكندرية يناقش مع جمعية شباب الأعمال الاستفادة من كوادرها في التنمية

بحث محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، اليوم الثلاثاء، مع فرع جمعية شباب الأعمال المحافظة أوجه التعاون وفتح قنوات اتصال بين الجمعية وأجهزة الدولة للاستفادة من كوادر الجمعية في تنمية المحافظة.

وأوضح المحافظ -خلال الاجتماع- أن الإسكندرية لديها العديد من الفرص الجيدة، وأيضاً أمامها الكثير من التحديات، ودورنا هو تعظيم الفرص لمواجهة تلك التحديات، وأنه من بين التحديات التي نعمل عليها تحسين منظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد أن ذلك سيتم عبر عدة مراحل تشمل تفعيل منظومة الجمع من أمام العقارات وهو ما تتم تجربته حاليا في بعض الأحياء وسيتم تعميمه تدريجيا، وكذلك الاتجاه لدراسة إقامة 3 مصانع لتدوير المخلفات، ولفت إلى أنه تم إنشاء تطبيق إلكتروني لمنظومة الرصد البيئي بالمحافظة تحت التجريب حاليا بهدف زيادة تفعيل المنظومة وربطها بجميع الأجهزة المعنية للتأكد من كفاءة العاملين في تلك المنظومة.

وقال قنصوة "إننا نولي اهتماما كبيرا لجميع الملفات التي تخص الإسكندرية علي المدى القصير والمتوسط والبعيد، والتي منها مجالات التعليم والصحة والنقل والطرق"، وطالب شباب الأعمال بالجمعية بوضع رؤى وأفكار واقتراحات وتصورات تكون محل تنفيذ وذلك للارتقاء بالإسكندرية وتنميتها ووضع حلول عملية وجذرية لجميع التحديات التي تواجهها الإسكندرية، مؤكدا قدرات الشباب على رسم خطط التنمية والمستقبل لخدمة محافظة الإسكندرية.