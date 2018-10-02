3 أرقام مميزة في انتصار السيتي الصعب على هوفنهايم

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شهدت مباراة هوفنهايم الألماني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بنتيجة هدفين لهدف لصالح السيتي، 3 أرقام قياسية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأرقام التي حققها الفريقين خلال المواجهة

** أصبح الأرجنتيني سيرجيو أجوير مهاجم مانشستر سيتي ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، وذلك لفريق إنجليزي، بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد السابق عام 2003.

**هدف الجزائري إسحاق بالفوضيل لاعب هوفنهايم، بعد 44 ثانية من عمر المباراة، أصبح ثاني أسرع هدف يستقبله فريق إنجليزي، منذ هدف ستيفان شعراوي لاعب روما في مرمى تشيلسي بعد 39 ثانية الموسم الماضي.

** 5 من 6 أهداف أحرزها الإسباني ديفيد سيلفا مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، جاءت أمام الفرق الألمانية.