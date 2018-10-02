مدرب عجمان: الفوز على بني ياس مهم للعودة لطريق الانتصارات

قال المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان الإماراتي إن هدف فريقه هو "تثبيت أقدامه في دوري الخليج العربي".

ويستعد عجمان لمواجهة فريق بني ياس بعد غد الخميس في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.



وقال الركادي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"هدف عجمان هو تثبيت الأقدام بدوري الخليج العربي ونسعى لحصد النقاط التي تؤمن موقفنا في المسابقة أمام بني ياس وعلينا أن نفكر في كيفية الفوز بهذه النقاط لتكون دافعا مهما في بقية مباريات الموسم".



وأضاف الرمادي :"فريقي جاهز بشكل جيد لمواجهة بني ياس وواثق في قدرة لاعبي عجمان على العودة للانتصارات من جديد".



وأكد :"فريقي يشهد عودة المدافع وليد اليماحي في حين يغيب البرازيلي فاندر فييرا وأتمنى ألا يؤثر ذلك على الأداء حيث أننا نعتمد على اللعب الجماعي".



يذكر أن فريق عجمان حقق انتصارا وحيدا في الدوري على النصر 1 / صفر ثم خسر بعدها في ثلاث مباريات متتالية ليحتل المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل بني ياس يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.