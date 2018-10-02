البرامج الرياضية تحت ميكروسكوب الأعلى للإعلام مساء اليوم

تتابع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، خمس برامج رياضية، لرصدها تناول مباراة فريقي (الأهلي ووفاق سطيف) الجزائري ضمن نصف نهائي أفريقيا.

وبحسب رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس جمال شوقي، فإن الخمس برامج تم تقديم شكاوى بشأنهم من قبل لممارستهم مخالفات مهنية في تناول الأحداث الرياضية الأخيرة.

وأضاف شوقي في تصريحات للشروق "سيحال تقرير لجنة الرصد بشأن الخمس برامج للتحقيق بلجنة الشكاوى غدا الاربعاء، ومن ثم اتخاذ التوصيات اللازمة لعرضها على اجتماع المجلس وإقرارها، في حالة وجود مخالفات من قبل تلك البرامج".

وأكد شوقي أن المجلس أصدر لائحة جزاءاته من قبل ومعروفة ومعلنة، وعلى كافة الوسائل الإعلامية الالتزام بها حتى لا تتعرض لعقوباتها.

ولفت شوقي إلى اللجنة ستناقش في اجتماعها غدا استكمال الشكاوى المتعلقة بالتغطية الإعلامية للنظام التعليمي الجديد، فضلا عن شكوى مقدمة ضد قناة القاهرة للناس.

واستطرد شوقي "لابد من أن تنحاز التغطيات الإعلامية لمصالح المجتمع مثل قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات القومية، دون ان يخل ذلك بحق النقد، شريطة ان يكون طبقا للمعايير المهنية".