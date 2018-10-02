85 ألف مواطن شاركوا في «100 مليون صحة» خلال يومين

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن إجمالي عدد المترددين على نقاط المسح الصحي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة»، بلغ 85 ألف و266 متردد.

وأوضح مجاهد لـ«الشروق»، أن نسب التردد تكاد تكون متساوية بين الذكور والإناث، بينما كانت الفئة العمرية من «25-45 سنة» هي الأكثر ترددًا، لافتًا إلى وجود 1412 نقطة للمسح، يتواجد بكل منها بين 2 لـ4 فرق تعمل من 6 صباحًا لـ9 مساء.

وأضاف أن الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم «السمنة»، وأن المسح لفيروس «سي» يتم باستخدام بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وأمنة وبتوثيق من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن أي مريض يتم اكتشاف إيجابية الأجسام المضادة بالتحليل الخاص به بالنسبة لفيروس سي، يتم تحويلة لإجراء تحليل الـPCR للتأكد من الإصابة من عدمه، وفي حالة الاصابة يتم صرف العلاج مجانا، أما بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة.

وقال متحدث الصحة، إن الخط الساخن 15335 لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورا.

وذكر أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المسح أكثر من 4 آلاف فريق، وأن المسح من سن 18 عام فأكثر، وسيبدأ المسح الشامل لطلبة المدارس، من سن 12 إلى 18 عام في يناير القادم أي في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

في سياق متصل، تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، كمحافظة حدودية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للمسح الشامل لفيروس «سي» والأمراض غير السارية، وقالت إن الدولة المصرية تمتلك القدرة، ونجاح تلك المبادرة يعتمد على مشاركة المجتمع ككل للإطمئنان على أنفسنا، داعيةً جميع المواطنين للتوجه الى مراكز المسح للإطمئنان، وأكدت أن الكشف والعلاج مجانا.

ومن المقرر الوصول إلى أكثر من 50 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس سي كأحد محاور تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، والفئة المستهدفة هم الموطنون أكبر من 18 عاما من الجنسين من جميع المحافظات ممن لم يسبق لهم الفحص والعلاج.

وتشمل الخطة المرحلية والبرنامج الزمني للمبادرة والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل كل مرحلة تتضمن عددا من المحافظات، تبدأ المرحله الأولى من بداية شهر أكتوبر الحالي وتنتهي في نوفمبر الجاري، وتستهدف 9 محافظات، بدء من محافظات «جنوب سيناء، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم وأسيوط».

في حين تبدأ المرحلة الثانية من المخطط التنفيذي للمسح الشامل لفيروس سي في ديسمبر من العام الجاري وتنتهي في فبراير 2019 وتستهدف 11 محافظة، بدءً من «شمال سيناء، ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر».

وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل 2019 مستهدفة 7 محافظات، هى «الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا»، حيث تستعين وزارة الصحة في خطتها لتنفيذ المسح الشامل لفيروس سي بقواعد بيانات اللجنة القومية للانتخابات.