ملك الأردن يبحث مع رئيس الجيش الباكستاني التعاون العسكري

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، مجالات التعاون العسكري بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، وجهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، لرئيس أركان الجيش الباكستاني، في قصر الحسينية بعمان، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي.

ومنح العاهل الأردني وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى لرئيس أركان الجيش الباكستاني، تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون بين الأردن والباكستان.