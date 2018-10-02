انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للبحوث متعددة التخصصات بجامعة أكتوبر للعلوم

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA» بالتعاون مع جامعة جرينتش البريطانية، فعاليات المؤتمر الدولي للبحوث متعددة التخصصات، بحضور د. نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. خيري عبد الحميد، رئيس الجامعة، ود. مارتن سنودن، نائب رئيس جامعة جرينتش.

قالت د. نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدعو فى الوقت الحالى لضرورة أن تكون هناك شراكة مع جامعات أجنبية حال إنشاء جامعات جديدة، مؤكدة أنها حرصت على هذه الشراكة منذ إنشاء الجامعة.

وأضافت «الدجوى»، أن المؤتمر يهدف إلى تعميق العلاقات مع جامعة جرينتش الشريك البريطانى، لجامعة أكتوبر للعلوم، مشيرة إلى أن مسئولي جامعة جرينتش البريطانية، تواجه وتبحث معهم بجامعة أكتوبر، كل أوجه التعاون بالمقررات الدراسية واعتماد الشهادات والامتحانات وغيرها.

من جانبه، قال د. مارتن سنودن، نائب رئيس جامعة جرينتش، إنه سعيد بوجوده في القاهرة التى تمثل حضارة عريقة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى توطيد العلاقة مع الكليات التى تقوم تأتى ضمن دوائرة الشراكة بين جامعة أكتوبر للعلوم وجامعة جرينتش.

ويشارك في المؤتمر 140 باحثًا وباحثة من خمس كليات من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ومن جامعات مصرية أخرى لعرض 64 بحثًا من تخصصات مختلفة، ومن جامعة جرينيتش البريطانية أربعة باحثين ومحكمين، يشتركون بأبحاثهم وخبراتهم العملية وهم د. ماري وايت، ود. مارك فايفاز، ود. معن الجيلاني.

ويهدف المؤتمر إلى دعم ثقافة البحث العلمي وتنمية المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الأفكار البحثية الحديثة الخاصة بمجالات الصيدلة والهندسة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الإدارة وعلوم الحاسب، وعرض الأبحاث التي تتناول الدراسات والحالات العملية، ويقدم علماء جامعة جرينيتش في الجلسة الرئيسية للمؤتمر دراسة متعلقة بتطبيقات الخلايا الجذعية في مجاليً التكنولوجيا الحيوية والصيدلة.