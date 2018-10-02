وزير الداخلية الفرنسي لا يزال مستعدا للاستقالة

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، إن طلب الاستقالة الذي تقدم به للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لا يزال قائمًا، وذلك حسبما جاء في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة لكولومب/71 عاما/ مع صحيفة "لو فيجارو".

من جانبه أعلن قصر الرئاسة الفرنسي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية / أ ف ب / بعد نشر لو فيجارو للتصريحات، أن الرئيس ماكرون ينتظر اقتراحات رئيس وزرائه إدوارد فيليب بهذا الشأن.

وقال «كولومب» في وقت سابق، إنه لا يريد أن تضر، حقيقة أنه سيترشح مستقبلًا في مكان ما، بعمل الوزارة.

ووفقًا لتصريحات سابقة لكولومب، فإنه يعتزم الترشح العام بعد المقبل في الانتخابات البلدية في مدينة ليون التي كان عمدتها فترة طويلة.