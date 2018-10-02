«المنيا» تبدأ إجراءات تشغيل مصنع العدوة للإعادة تدوير المخلفات

عقد محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، اجتماعا لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تشغيل مصنع العدوة، لإعادة تدوير المخلفات بين محافظة المنيا وشركة «بايو إنيرجي» للوقود البديل، والذي من المقرر افتتاحه الشهر الجاري.

وحضر الاجتماع سكرتير عام المحافظة محمد عبدالفتاح، والسكرتير العام المساعد أحمد جبريل، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمود جلال، ومدير عام الشركة محمد عادل، ومدير الموارد البشرية شيماء سالم، وعدد من المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.

وبحث المحافظ ومسئولي الشركة عدداً من البنود بالعقد، حيث تم مناقشة كافة الملاحظات والتعليقات القانونية والفنية على العقد.

وأكد قاسم أن مشكلة التخلص من القمامة والمخلفات من أكثر التحديات التي تواجه المحافظة، لافتاً أن المحافظة ستشهد طفرة في منظومة النظافة قريباً عقب افتتاح المصنع لإنتاج الوقود البديل، من خلال إعادة تدوير المخلفات وإنتاج الـ«RDF» وهو الوقود الذي ينتج عن طريق تجفيف النفايات الصلبة وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد غير القابلة للاحتراق.

وأشار إلي استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتيسير علي المستثمرين الجادين، لجعل المنيا من المحافظات التي تحتل المراكز الأولي في تحسين منظومة النظافة والتجميل، وبالمشاركة الإيجابية بين المواطنين والتنفيذيين، للحفاظ على البيئة وتحويل السلوك البيئي السلبي إلى إيجابي، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وإيجاد أنسب الحلول المتاحة لتيسير الإجراءات بصورة سريعة، مؤكداً على أهمية جذب المستثمرين والإسراع في إنشاء المزيد من المصانع لخدمة محافظة المنيا، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وقال مدير إدارة المخلفات الصلبة هشام معوض، إن المصنع يقام على مساحة 5 أفدنة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتجديده حوالي 32 مليون جنيه ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ويستقبل 300 طن قمامة تقريباً ومخلفات يومياً من مركزي العدوة ومغاغة.

وتعد شركة «بايو انرجي» إحدي الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الوقود البديل وتوريده للمصانع كثيفة الطاقة، ومنها «الأسمنت، والسيراميك».