«الفيروسات الكبدية» عن المسح الشامل: «إحنا ماشيين صح أوي»

قال الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن اليوم الأول للمرحلة الأولى من الحملة القومية القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، فحص حوالي 70 ألف مواطن.

وأضاف عضو «الفيروسات الكبدية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن 5 آلاف مواطن فقط، تكشف أنه حاملين أجسام مضادة لفيروس سي، موضحًا أن ذلك لا يعني إصابتهم بالمرض.

وتابع: «ربما تكون الأجسام المضادة ناتجة عن إصابة حالية بالمرض، وربما يكون بسبب أنه كان مصابا بالفيروس وتلقى العلاج وشفي منه، وربما أن يكون قد أصيب بالفيروس وشفي من تلقاء نفسه»، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة التي تضم 9 محافظات في 30 نوفمبر.

وذكر أن المسح الشامل يُجرى على أفضل ما يكون، سواء من حيث تدريب مقدمي الخدمة أو إجراء الكشوف واعتمادها على أحدث التقنيات العالمية، مؤكدًا: «إحنا ماشيين صح أوي».

وعن المحافظات الأكثر إقبالًا على إجراء الكشف على مستوى اليوم الأول، أوضح أن محافظة القليوبية احتلت المرتبة الأولى يليها بورسعيد، متابعًا أن أرقام اليوم الثاني ستعلنها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بنفسها نهاية اليوم.

وانطلقت أمس الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.