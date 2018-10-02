يستضيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية مرور 150 عام على ميلاد «المهاتما غاندي» الذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، غدًا الثلاثاء، في الواحدة بعد الظهر بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.

وتضمن الاحتفالية، كلمة السفير الهندي بالقاهرة، وإقامة معرض فني تشكيلي يضم 60 لوحة، كما تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن «غاندي»، ومشوار كفاحه، ويختتم اليوم بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية التي تعبر عن التراث الهندي.

ولد «مهاتما غاندي» فى 2 أكتوبر 1869، وهو سياسي بارز، ويعد الزعيم الروحي للهند خلال حركة الاستقلال، وكان رائد المقاومة ضد الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل، التي أدت الي استقلال الهند، وفي 30 يناير سنة 1948، أطلق أحد الهندوس المتعصبين ويدعى «ناثورم جوتسى» ثلاث رصاصات قاتلة سقط على إثرها «غاندي» صريعًا عن عمر ناهز 78 عام.