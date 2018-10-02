إصابة أول امرأة تتولى رئاسة نيكاراجوا بسكتة دماغية

أُصيبت أول امرأة تتولى رئاسة نيكاراجوا، وهي فيوليتا باريوس دي تشامورو، بسكتة دماغية، ووصفت حالتها بالـ"حساسة"، وذلك بحسب ما قالته أسرتها في بيان.

وأضافت أسرة الرئيسة السابقة، البالغة من العمر 88 عاما، أنه تم وضعها في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة ماناجوا.

ويُذكر أن "تشامورو" هي أرملة الصحفي، بيدرو يواكين تشامورو كاردينال، رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية الشهيرة، والذي اُغتيل في عام 1978 أثناء الحقبة الديكتاتورية لأناستاسيو سوموزا.

وكان قد تم انتخابها أول رئيسة لنيكاراجوا في عام 1990، على رأس ائتلاف هزم الرئيس الحالي، دانيال أورتيجا، ووضع حدا لعقد من الثورة.

وتركت "تشامورو" السياسة بعد انتهاء فترة ولايتها في عام 1997، وأسست "مؤسسة فيوليتا تشامورو" الخيرية التي تروج للصحافة وحرية التعبير.

وعاد "أورتيجا" إلى الرئاسة في عام 2007، ولكنه يواجه انتقادات دولية بسبب القمع الدموي للاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اندلعت في أبريل الماضي.