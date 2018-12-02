بومبيو: لا يوجد دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس السبت، إنه لا يوجد "دليل مباشر" يربط بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، ليؤكد بومبيو بذلك على استمرار التأييد الأمريكى لولى العهد السعودي.

وجاءت تصريحات بومبيو في حديث مع شبكة (سي إن إن)، بعد ساعات من نشر صحيفة وول ستريت جورنال أن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يعتقد أن ولي العهد أرسل 11 رسالة إلى مستشار له أشرف على مقتل خاشقجي في الساعات التي سبقت القتل وبعده.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت في وقت سابق أن (سي آي إيه) استنتجت أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر.

وقال بومبيو لـ (سي إن إن) إنه "يقرأ كل شيء من المعلومات الاستخباراتية الموجودة لدى حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف: "عندما تستكمل هذا التحليل، لا يوجد دليل مباشر يربط بين ولي العهد محمد بن سلمان ومقتل جمال خاشقجي، هذا بيان دقيق، إنه بيان هام، وهذا هو البيان الذي نعلنه اليوم".