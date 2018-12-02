شرطة باريس: إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين جراء الاحتجاجات

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين خلال احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" التي شابتها أعمال شغب والتي تعد الأسوأ منذ سنوات.

ذكرت ذلك شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد قال - في وقت سابق - إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة بوسط باريس أمس، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وبناء حواجز على الطرق، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من جادة الشانزليزيه لتفريقهم.

يُذكر أن الاحتجاجات بدأت بتظاهر سائقي السيارات ضد زيادة الضرائب المفروضة على الوقود إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.