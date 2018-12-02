البيت الأبيض يؤكد عدم تطبيق رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية في شهر يناير المقبل، وستترك الزيادة التي تم تطبيقها في الآونة الأخيرة بواقع 10% فقط على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الصين ستوافق على شراء كمية لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكنها ضخمة للغاية، من المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها من المنتجات من الأمريكية لتقليص الخلل في الميزان التجاري بين بلدينا".

واتفق الزعيمان أيضا على "الشروع فورا في مفاوضات بشأن تغييرات هيكلية فيما يتعلق بالنقل القسري للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والتدخل السيبراني والسرقة الإلكترونية والخدمات والزراعة".

وتابع أن "الطرفان اتفقا على أنهما سيسعيان لإنجاز هذه الصفقة خلال الـ90 يومًا المقبلة.

وإذا لم يتمكن الطرفان في نهاية هذه الفترة من التوصل إلى اتفاق، فسيجري رفع التعريفات الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة".