وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تعرقل دخول 4 سفن إلى ميناءي الحديدة والصليف

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي بعرقلة دخول 4 سفن إلى ميناءي الحديدة والصليف غربي البلاد.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية أمس السبت، عن الإرياني قوله إن المليشيا الحوثية تواصل عرقلة دخول 4 سفن وتفريغ حمولتها من المواد الأساسية والمشتقات النفطية في ميناءي الحديدة والصليف، مضيفًا أن هذه الممارسات تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وتفاقم من حدة الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الإنسانية، فيما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلابيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على "أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه".