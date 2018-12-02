قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قمة مجموعة العشرين، يوم أمس السبت، إن تركيا لا تريد إلحاق الضرر بالأسرة الملكية في السعودية لكن مقتل الصحفي جمال خاشقجي يمثل اختبارا للعالم بأسره.

وقال أردوغان للصحفيين في بوينس أيرس إن حل قضية خاشقجي سيكون أيضا في صالح الأسرة الملكية في السعودية.

وأضاف أردوغان ”لم ننظر أبدا إلى هذا كقضية سياسية، نريد التأكد من الكشف عن كل أبعاد الجريمة ومحاكمة الجناة“.

وقال أردوغان إن مقتل خاشقجي لم يُناقش بشكل رسمي في القمة وإن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان الزعيم الوحيد الذي أثار القضية.