أعادت السلطات الفرنسية، صباح الأحد، فتح الطرق التي تم إغلاقها بالأمس في العاصمة باريس؛ بسبب الاحتجاجات.

كما بدأت السلطات أيضًا، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، منذ قليل، في تنظيف شوارع باريس من السيارات المحروقة وآثار الشغب.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، أمس السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.