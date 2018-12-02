بوتين يتهم تركيا بالفشل في حل أزمة إدلب السورية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا بالفشل في حل أزمة إدلب السورية رغم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع الدول الضامنة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله أمس السبت: "إن تركيا لم تنجح في حل أزمة إدلب السورية"، معربا عن قلق موسكو من الوضع في إدلب، التي تسيطر عليها عناصر من المعارضة السورية.

ورغم الاتهام بالفشل، أعرب الرئيس الروسي عن تفاؤله بشأن نجاح الجهود التي تبذلها روسيا وتركيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية.

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا لضمان تطبيق الاتفاق حول إدلب السورية المبرم بين روسيا وتركيا.

وأعلن بوتين وأردوغان، في 17 سبتمبر الماضي عقب لقائهما في سوتشي، التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في إدلب ويقضي بانفصال التشكيلات "المعتدلة" عن "الإرهابيين"، الأمر الذي لم يتم بعد، حسب ما أكدته مرارا السلطات الروسية.