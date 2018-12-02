65 ألف شخص يتظاهرون في العاصمة البلجيكية من أجل حماية المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأحد من أجل حماية المناخ.

تأتي هذه المظاهرات قبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة كاتوفيتس البولندية.

وأفادت التصريحات الصادرة عن الشرطة بأن نحو 65 ألف شخص جابوا شوارع بروكسل مطالبين باتخاذ تدابير أقوى على المستوى الوطني والمستوى الأوروبي من أجل تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو.

ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر العالمي للمناخ في بولندا، استكمال القرارات بعيدة المدى التي تم اتخاذها خلال قمة باريس للمناخ 2015، بقواعد واضحة للتنفيذ والمراجعة.

وكانت قمة باريس قد قررت تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين أو درجة ونصف الدرجة على الأقل مقارنة بمستويات حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.

وتتركز جهود مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض على الوقف الكامل لانبعاثات الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن.

وسيتم التركيز في هذه المساعي على احتراق الفحم والنفط والغاز الذي ينجم عنه انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

في المقابل، ثمة أصوات معارضة لهذا التوجه بدعوى احتمال حدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية في حال التحول المفاجئ في مجال الطاقة.