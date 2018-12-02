الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى زوجة نتنياهو

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أوصت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، بتوجيه اتهامات الرشوة إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.