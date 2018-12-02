الأحد 2 ديسمبر 2018 11:18 ص القاهرة القاهرة 20.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى زوجة نتنياهو

نور رشوان
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 10:57 ص | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 10:57 ص

أوصت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، بتوجيه اتهامات الرشوة إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك