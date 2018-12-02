الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى زوجة نتنياهو

أوصت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، بتوجيه اتهامات الرشوة إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.