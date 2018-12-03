ميركل تضطر للبقاء وقتا إضافيا في الأرجنتين بعد ختام قمة العشرين

بعد أن إصاب عطل فنى طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول الجمعة، أتيح للمستشارة الألمانية قضاء بعض الوقت الإضافى فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس فى ختام قمة مجموعة العشرين أمس السبت.

وعقب تأخر وصولها يوم الجمعة، تم إرسال طائرة عسكرية لإعادة ميركل إلى ألمانيا بعد القمة ، لكن طاقمها احتاجوا إلى الالتزام باللوائح وأخذ قسط كاف من الراحة، ما جعل رحلتها معلقة حتى وقت متأخر من أمس السبت.

واستغلت المستشارة وقت الفراغ للاجتماع بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وكذلك للتنزه في حي ريكوليتا الراقي ومشاهدة إحدى الكنائس.

وبعدها استمتعت بتناول العشاء في مطعم "دون خوليو" لشرائح اللحوم، يرافقها وزير المالية أولاف شولتس وغيرهم.

وعبر الكثير من مستخدمي تويتر المحليين عن دهشتهم لرؤيتهم بشكل مفاجئ المستشارة الألمانية وهي تتجول، واحتشد سريعا جمع كبير مرددين "أنجيلا، أنجيلا".

كانت ميركل قد وصلت بوينس أيرس مساء يوم الجمعة، الساعة 52ر5 مساء (20:52 بتوقيت جرينتش) على متن رحلة جوية مقررة من مدريد مع شركة طيران ايبيريا بعد تأخير دام حوالي 12 ساعة.