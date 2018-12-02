العثور على قائد بحري أمريكي كبير ميتا بمسكنه في البحرين

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قالت البحرية الأمريكية أمس السبت، إن الأميرال الأمريكي الذي يشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط عُثر عليه ميتا بمقر إقامته في البحرين.

وأضافت البحرية أنها لا ترى شبهة جنائية في الوفاة.

وكان سكوت ستيرني قائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين.

ولم تحدد البحرية الأمريكية سبب الوفاة.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية ”جهاز التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق لكن في الوقت الحالي لا توجد شبهة جنائية“ وأضاف أن نائب ستيرن الأميرال بول شلايز تولى القيادة مكانه.