«ماكرون» يتفقد بعض الشوارع التي شهدت أعمال عنف في باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، بعض الشوارع التي شهدت أعمال عنف في العاصمة باريس بالأمس.

وشهدت المناطق التي تفقدها «ماكرون»، تواجد مكثف من قبل رجال الأمن.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، أمس السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.