وزير الدفاع الأمريكي: نرى تقدما في أفغانستان وليس هناك خطط لسحب القوات

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن مساعيه تهدف إلى إيجاد نهاية للحرب في أفغانستان، لكنها لا تنطوي على سحب القوات العسكرية الأمريكية منها في وقت قريب.

ونقلت صحيفة "ذا ميليتيري تايمز" الأمريكية عن ماتيس قوله في منتدى ريجان للدفاع الليلة الماضية: "طالبان أوضحت أن حياة الشعب الأفغاني ليست لها قيمة بالنسبة لهم، لا يمكنهم الانتصار في صناديق الاقتراع، لذا يحاولون إرهابهم بدلا من ذلك".

وتأتي تعليقات ماتيس بعد أيام فقط من إصدار الرئيس دونالد ترامب دعمًا للتواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان حيث تم نشر حوالي 16 ألف جندي أمريكي حاليًا في أفغانستان للتدريب ومكافحة الإرهاب.

وشدد ماتيس على أهمية إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة، مشيدا بقرار ترامب بزيادة أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان العام الماضي.