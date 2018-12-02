هيئة فلسطينية: حملة اعتقالات غير مسبوقة خلال نوفمبر الماضي

أعلنت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن شهر نوفمبر الماضي شهد حملة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت شباب القدس وقادتها على رأسهم محافظ القدس عدنان غيث الذي أفرجت عنه محكمة الاحتلال اليوم الأحد.

وذكرت الهيئة- في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد- أن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف وكوادر حركة فتح بالقدس المحتلة، إضافة لمنع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني من السفر، واحتجاز جواز سفره.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة كانت عن طريق فرض المزيد من السيطرة الأمنية في المدينة المحتلة، عبر إنشاء وحدة شرطة جديدة، تتشكل من عناصر أمن خدموا في مختلف الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال والجيش، ما يجعلها أداة فاعلة في يد شرطة الاحتلال.