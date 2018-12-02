الجزائر تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للبرلمان الإلكتروني بجنيف

يشارك وفد برلماني من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، غرفتي البرلمان الجزائري، في المؤتمر الدولي الثامن حول البرلمان الإلكتروني بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 3 – 5 ديسمبر الجاري.

وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم الأحد، إن هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "البرلمان، التّكنولوجيا والابتكار"، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، يهدف إلى إطلاق التقرير العالمي 2018 حول البرلمان الإلكتروني، وكذلك إطلاق مركز الابتكار في البرلمان.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق أهداف أخرى من بينها مناقشة التطورات الجديدة في أدوات التكنولوجيا للبرلمانيين والاستماع إلى طلبات المواطن والاستجابة لها، والذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق التشريعية.