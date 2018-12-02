نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو مارك هيل لزيارة فلسطين

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "مارك لامونت هيل" البرفسيور في الإعلام في جامعة تمبل بولاية فيلادلفيا الأمريكية لزيارة فلسطين، للاحتفاء به وإطلاعه على واقع ومعاناة الشعب الفلسطيني والسياسات الاحتلالية العنصرية تجاه الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وتكريمه من النقابة على مواقفه الشجاعة.

وعبرت النقابة - في بيان، اليوم الأحد - عن تضامنها الكامل، ومساندتها للمحلل السياسي المستشار لدى شبكة "سي ان ان" الأميريكية "هيل"، الذي فصلته الشبكة بسبب تعبيره عن موقفه ورأيه تجاه القضية الفلسطينية خلال كلمته أمام الامم المتحدة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، التي جاء فيها ان تحقيق العدالة يتطلب أن تكون فلسطين حرة من النهر إلى البحر.

وشددت على أن الأصوات الحرة والمواقف الاصيلة الرافضة للسياسات الاستعمارية وبطش الاحتلال وعنصريته تعكس حالة التضامن الأممي الواسع مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وتضيف بعداً أخلاقياً لمواقف النخب المنحازة للشعوب المقهورة التي لا زالت ترزح تحت نير الاحتلال.

واعتبرت النقابة أن قرار شبكة "سي إن إن" انتهاك فاضح لحرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها الشبكة والإعلام الأمريكي والغربي عموماً، وانحياز أعمى للاحتلال والاستعمار، ورضوخ مطلق للوبي الصهيوني الذي يتحكم في أغلب وسائل الإعلام الأمريكية، وهو ما يكشف زيف ادعاءاتها بالحياد والموضوعية، وخروجها عن ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي.

وفي هذا السياق، دعت النقابة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية للمشاركة في الوقفة التضامنية مع "مارك هيل" يوم غد الاثنين الساعة الخامسة مساء في الخان الأحمر.