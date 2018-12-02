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بوتين: روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد اتفاق إنتاج النفط

بوينس آيرس - أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 2:13 ص | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 2:13 ص

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد الاتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط، دون تحديد كمية التخفيض.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله - تعليقا على نتائج لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين أمس السبت - "نعم ، لدينا اتفاق بشأن تمديد اتفاقيتنا".

وأضاف " إن القرار النهائي لم يتخذ بعد بشأن الحجم ، لكننا سنقوم بذلك سويا مع السعودية، ومهما كان الرقم النهائي بموجب القرار المشترك فإننا سنتابع الأوضاع في السوق ونتعامل معها بسرعة".

يذكر أن اتفاق الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) بشأن تخفيض الإنتاج دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2017، وفي وقت لاحق تم تمديده حتى نهاية عام 2018.


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