الأحد 2 ديسمبر 2018 1:22 م القاهرة القاهرة 21.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

تمهيدا لزيارة ولي العهد.. وصول وزير الخارجية السعودي إلى موريتانيا

نواكشوط - د ب أ:
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 12:44 م | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 12:44 م

وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، صباح اليوم الأحد، إلى مطار نواكشوط الدولي قبيل وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ينتظر وصوله لاحقا إلى موريتانيا في مستهل زيارة رسمية تستمر يوما كاملا.

وأجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات مع الجبير لدى استقابله في صالة الشرف بمطار نواكشوط، قبل أن يصل ولي العهد السعودي قادما من بوينس أيرس في الأرجنتين حيث شارك في قمة العشرين.

وينتظر الشارع الموريتاني زيارة توصف بـ«الهامة» والتاريخية لولي العهد السعودي إلى نواكشوط حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تهدف لتعزيز العلاقات «الممتازة» بين نواكشوط والرياض.

وتقف موريتانيا إلى جانب السعودية في حرب اليمن وقطعت علاقاتها مع قطر بعد اندلاع الأزمة الخليجية، وأيدت بيانات السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويتضمن برنامج زيارة بن سلمان مباحثات مع الرئيس الموريتاني وتوقيع اتفاقيات تعاون ومأدبة غداء قبل أن يغادر ولي العهد إلى الجزائر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك