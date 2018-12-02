وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، صباح اليوم الأحد، إلى مطار نواكشوط الدولي قبيل وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ينتظر وصوله لاحقا إلى موريتانيا في مستهل زيارة رسمية تستمر يوما كاملا.

وأجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات مع الجبير لدى استقابله في صالة الشرف بمطار نواكشوط، قبل أن يصل ولي العهد السعودي قادما من بوينس أيرس في الأرجنتين حيث شارك في قمة العشرين.

وينتظر الشارع الموريتاني زيارة توصف بـ«الهامة» والتاريخية لولي العهد السعودي إلى نواكشوط حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تهدف لتعزيز العلاقات «الممتازة» بين نواكشوط والرياض.

وتقف موريتانيا إلى جانب السعودية في حرب اليمن وقطعت علاقاتها مع قطر بعد اندلاع الأزمة الخليجية، وأيدت بيانات السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويتضمن برنامج زيارة بن سلمان مباحثات مع الرئيس الموريتاني وتوقيع اتفاقيات تعاون ومأدبة غداء قبل أن يغادر ولي العهد إلى الجزائر.