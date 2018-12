بعد لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، أمس السبت، على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس، وافقت الصين خلال اللقاء على إعادة تصنيف وجدولة «الفنتانيل» على أنه مادة خاضعة للرقابة، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وفي العام الماضي، اندلعت مناوشات بين الصين وأمريكا، على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي للصين في أغسطس الماضي، عبر تغريدة كتبها على حسابه بـ"تويتر"، اتهم فيها "الموردون الصينيون بتغذية أزمة أمريكا الأفيونية"، قائلا: "من الغريب أن يتدفق الفنتانيل في نظام البريد الأمريكي من الصين، فلابد من التخلص منه، ويجب على مجلس الشيوخ تمرير قانون لوقفه".

It is outrageous that Poisonous Synthetic Heroin Fentanyl comes pouring into the U.S. Postal System from China. We can, and must, END THIS NOW! The Senate should pass the STOP ACT – and firmly STOP this poison from killing our children and destroying our country. No more delay!