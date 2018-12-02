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الاتحاد الأوروبي يقرر صرف 38 مليون يورو على مدار 4 سنوات لإعادة بناء أفريقيا الوسطى

بروكسل- أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 3:03 م | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 3:03 م

قرر الاتحاد الأوروبي صرف 38 مليون يورو لإعادة إعمار أفريقيا الوسطى على مدار أربع سنوات، حيث تهيمن على هذا البلد الجماعات المسلحة والتي لجأت في الآونة الأخيرة إلى روسيا للمساعدة في إصلاح جيشها.

وقال مستشار الاتحاد الأوروبي في العاصمة "بانجي" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - إن دعم صندوق التنمية الأوروبي يهدف إلى إعادة بناء قوات الأمن الداخلي والعدالة والدولة المدنية.. مشيرا إلى أن الدفعة الأولى بقيمة "مليوني يورو" من المبلغ ستكون في شهر فبراير المقبل.

وأوضح المستشار أنه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لقوات الأمن الداخلي، كما سيوفر الاتحاد الأوروبي مدربين للشرطة.

يذكر أن فرنسا أعلنت في نوفمبر الماضي عن تقديم مساعدات لأفريقيا الوسطى بقيمة 24 مليون يورو، وتزويدها بالأسلحة.


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