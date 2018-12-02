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الحكومة الإسبانية: مركب الصيد الذي يقل 11 مهاجرا يرسو في مالطا

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 4:37 م | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 4:37 م

أعلنت كارمن كالبو، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة شئون الرئاسة والشئون البرلمانية والمساواة، أن مركب صيد "نويسترا مادري لوريتو" سوف تتوجه إلى مالطا لإنزال الأحد عشر مهاجرا الذين تقلهم.

وأكدت كالبو - فى بيان صحفي وزعته سفارة اسبانيا بالقاهرة اليوم الأحد - أنه منذ الوهلة الأولى بذلت الحكومة الإسبانية مساعٍ حثيثة لكي تتمكن مركب الصيد التي كانت تبحر في المياه الدولية من الرسو بسلام وأمان في ميناء قريب، وظلت على اتصال دائم بربان المركب عبر وحدة خدمات الإنقاذ البحري "SASEMAR"، التابعة لوزارة المرافق العامة.

كما أشارت إلى إخطار ربان المركب مساء أمس أن بوسعه التوجه إلى مالطا فسارع بالانطلاق نحو هذا المقصد.

ونوهت الحكومة الإسبانية بأن سياسة الهجرة الأوروبية يجب أن تكون موحدة، مضيفة: "إننا جميعا يتعين علينا الالتزام بقواعد القانون الدولي والأوروبي".


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