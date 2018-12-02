انتقد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت، باعتباره "مستبدًا غير مسؤول" مشيرا إلى إنه سيتعين عليه "الرحيل".

وقال ماتيس في منتدى ريجان للدفاع الوطني في كاليفورنيا "في نهاية المطاف سيتعين على هذا النظام أن يرحل"، رغم أنه لم يقترح أن تلعب الولايات المتحدة أي دور في إزاحته عن الحكم.

وعوضا عن ذلك، أنحى ماتيس بالمسؤولية على الشعب الفنزويلي ودول أمريكا اللاتينية لعدم المساعدة في التعجيل بإنهاء حكم مادورو من أجل "إعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهارا وإيجابية".

وأضاف "أعتقد أن ما ينبغي علينا أن نفعله هو العمل بواسطة ومع ومن خلال حلفائنا في أمريكا اللاتينية ونحن نأسس لهذا الوضع".

وأصبحت فنزويلا معزولة بشكل متزايد وسط انتقادات دولية لنظام مادورو ونزوح الملايين من الفنزويليين إلى البلدان المجاورة.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت مادورو العام الماضي بأنه ديكتاتور ووضعته على قائمة سوداء للقادة تضم أيضا الرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد أن أعلن فوزه في انتخابات وصفت على نحو واسع بأنها غير ديمقراطية.